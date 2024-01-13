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BBC

الاتحاد الأوروبي: المجاعة والأوبئة في غزة تهددان حياة مئات الآلاف

04:42 م السبت 13 يناير 2024

الاتحاد الأوروبي

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مصراوي

قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريك، إنه حن الوقت لنتحد ونتحمل مسؤوليتنا للضغط من أجل إنهاء الأعمال العدائية في غزة.

وتابع مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "سكان غزة في حاجة ماسة للغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية".

وأضاف مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي: "مع استمرار الحرب في غزة بدأت المجاعة والأوبئة تهدد حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين"

وأشار بوريل: "حان الوقت كي نتحد ونتحمل مسؤوليتنا لإنهاء الأعمال العدائية في غزة والعمل لتنفيذ حل الدولتين بشكل فعال".

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