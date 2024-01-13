الصحة بغزة: الاحتلال لم يتوقف عن استهداف الطواقم الطبية

مصراوي

قالت وزارة الصحة بغزة: البنية التحتية والصحية والخدماتية في رفح هشة ولا يمكنها تحمل احتياجات 1.3 مليون مواطن ونازح.

وتابعت الصحة في غزة، أن الاحتلال لا يزال يستهدف الطواقم الصحية بالقصف والاعتقال ما أدى لاستشهاد العشرات، ولم يتبق إلا 6 سيارات إسعاف صالحة للاستخدام في القطاع.

وأوضحت الصحة بغزة أنها تكافح لتشغيل بعض الخدمات الأساسية ومنها وحدات العناية المركزة وحضانات الأطفال، محذرة من انتشار الأوبئة بين النازحين والسكان وخاصة الأطفال وكبار السن.

وطالبت مؤسسات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان بالسعي الحثيث عند الاحتلال للإفراج عن الطواقم الطبية، والمساعدة في إعادة إنشاء المنظومة الصحية في القطاع، وإدخال الأجهزة والمعدات والأدوية والمستلزمات الطبية.

كما دعا بضرورة سماح المرضى بمغادرة القطاع لتلقي العلاج بسبب نقص الموارد لتوفير العلاج لهم.