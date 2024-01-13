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BBC

المملكة المتحدة في مجلس الأمن لا إعادة لتوطين سكان غزة

02:42 ص السبت 13 يناير 2024

المملكة المتحدة

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-(أش أ):

قالت سفيرة المملكة المتحدة باربرا وودوارد، إن بلادها ترفض بشدة أي تصريحات تقترح إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة، بما في ذلك تلك الصادرة عن أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت وودوارد حكومة إسرائيل ليس فقط إلى إدانة عنف المستوطنين، بل أيضا إلى اتخاذ إجراءات مباشرة ضد المسئولين عنه ومحاسبتهم وضمان أن المدنيين الفلسطينيين محميون، وأكدت أن المملكة المتحدة تركز أيضًا بشكل مكثف على ضمان وصول المزيد من المساعدات إلى غزة.

وقالت "قبل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، نريد أن نرى هدنة إنسانية فورية ومستدامة" مشيرة إلى أن هذا سيسمح بإطلاق سراح الرهائن ودخول المزيد من المساعدات إلى غزة، وإنه وفقا للقرار 2720، "ندعو إسرائيل إلى السماح بكميات أكبر من المساعدات الإنسانية، عبر أكبر عدد ممكن من الطرق".

سفيرة المملكة المتحدة باربرا وودوارد المملكة المتحدة مجلس الأمن توطين سكان غزة لا إعادة

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