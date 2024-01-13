مجلس الأمن الدولي يفتتح اجتماعا لبحث أزمة الشرق الأوسط



(أ ش أ):

افتتح سفير فرنسا نيكولا دي ريفيير، اجتماع مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، بتأكيده على حالة انهيار النظام الصحي في غزة.



وقال دي ريفيير -في بيان، وفق ما جاء على موقع الأمم المتحدة- "لقد حل الشتاء على غزة، حاملا معه البرد القارس، مما أدى إلى تفاقم النضال من أجل البقاء".

وأضاف أن هذا يجعل الأمر أكثر أسفا بأن تتعرض المرافق الحيوية التي تبقي على حياة السكان المدنيين تتعرض لهجوم لا هوادة فيه.

وأشار إلى أنه في المجمل، تم قصف 134 منشأة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقتل ما لا يقل عن 148 من موظفي الأمم المتحدة وموظفي المنظمات غير الحكومية في غزة.

ونوه إلى أنه قد تم قصف المواقع الإنسانية في مناسبات عديدة، على الرغم من التعرف عليها وإخطار الجيش الإسرائيلي بها، وفي الأيام القليلة الماضية فقط، تم استهداف مقرين تابعين لمنظمة غير حكومية.

وأوضح أن أوامر الإخلاء لا هوادة فيها فمع تحرك العمليات البرية جنوبا، تكثفت عمليات القصف الجوي في المناطق التي طلب من المدنيين الانتقال إليها حفاظا على سلامتهم، ويتكدس المزيد والمزيد من الناس في قطعة أرض أصغر من أي وقت مضى، ليجدوا المزيد من العنف والحرمان، والمأوى غير المناسب، والغياب شبه الكامل للخدمات الأساسية.

وقال دي ريفيير: "ليس هناك مكان آمن في غزة.. إن الحياة الإنسانية الكريمة هي شبه مستحيلة".