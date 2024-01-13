مندوب فلسطين بمجلس الأمن: اعتقدت أن أرواح أطفال غزة ستحظى بنفس الاهتمام بالبحر الأحمر

مصراوي

قال مندوب فرنسا في مجلس الأمن، إنه ينبغي علينا العمل من أجل التوصل لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف مندوب فلسطين، أن خير سبيل لتجنب التصعيد الإقليمي في المنطقة لا يتم إلا بوقف إطلاق النار، متوجها بالشكر إلى جنوب إفريقيا لقيادتها الأخلاقية المتمثلة في الدعوى التي رفعتها أمام محكمة العدل ضد إسرائيل.

وتابع مندوب فلسطين، أن شعبنا في غزة هجروا مرات عدة بحثا عن الأمن والسلامة ولا مكان للسلام والأمان في غزة، قائلا: "كنت أعتقد أن إنقاذ أرواح أطفال غزة ستحظى بنفس الاهتمام الذي حظيت به طرق الشحن بالبحر الأحمر".

وأكمل المندوب، ليس من العدالة أن تصبح حياة الفلسطينيين جحيما لأنهم رفضوا مغادرة أرضهم، مطالبا بوقف إطلاق النار لمنع تهجير شعبنا وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل عمدت إلى تدمير كل شيء في غزة وقتلت الأطفال والأطباء والصحفيين.

واختتم مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن إسرائيل تريد من شعبنا أن يختار بين الإبادة الجماعية والتهجير القسري، موضحا أن الاحتلال دمر كل أشكال الحياة في غزة وليس هناك مكان آمن في القطاع.