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BBC

بايدن: نفذنا الضربات ضد منشآت الحوثيين في اليمن بما يتوافق مع القانون الدولي

11:13 م الجمعة 12 يناير 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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مصراوي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الضربات الأمريكية البريطانية استهدفت منشآت في اليمن تسهل هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر.

وأضاف الرئيس الأمريكي في رسالة للكونجرس، أنه تم تنفيذ الضربات لردع وإضعاف قدرة الحوثيين على شن هجمات مستقبلية، موضحا الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات حسب الضرورة للتصدي لأي تهديدات.

وتابع الرئيس الأمريكي، أننا نفذنا الضربات ضد منشآت الحوثيين في اليمن بما يتوافق مع القانون الدولي، قائلا: "أمرت بهذا العمل العسكري بما يتوافق مع مسؤوليتي بحماية الأمريكيين في الداخل والخارج.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ضربات من الجو والبحر على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الحركة على السفن في البحر الأحمر.

وجاءت الضربات الليلة الماضية ردا على هجمات الحوثيين المتكررة على سفن في البحر الأحمر، أحد أكثر الممرات التجارية ازدحاما في العالم.

جو بايدن اليمن الحوثيون الضربات الأمريكية البريطانية

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