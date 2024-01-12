سقوط شهداء ومصابين باستهداف منزل في محيط معبر رفح



مصراوي

استهدف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في محيط معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني ما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين.

ووفقا للصحفي الفلسطيني محمود أسعد، في حديثه لمصراوي، فإن الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في محيط معبر رفح البري، ما أدى لسقوط نحو 10 شهداء وعدد من المصابين.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تتوجه إلى مستوطنة أدورا بعد انطلاق صفارات إنذار فيها تحسبا لعملية تسلل.

وكشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة شخص في إطلاق نار بمستوطنة أدورا في جبل الخليل جنوب الضفة الغربية، بعدما تسلل فلسطيني إلى المستوطنة وفتح النار تجاه المستوطن.

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تصل إلى اتفاق مع قطر للسماح بإيصال أدوية إلى الأسرى المحتجزين لدى حماس في غزة.

كان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، قال إننا نعمل في أماكن لم نصل إليها سابقا في غزة وحماس لم تكن تتخيل أن نصل إليها.