إيران تهاجم أمريكا بعد شن ضربة جوية على اليمن

مصراوي

قال وزير الخارجية الإيراني، إنه بدلا من شن أمريكا هجوما عسكريا في اليمن عليها أن توقف دعمها لجرائم الكيان الصهيوني.

وأضاف وزير الخارجية، أن عودة الأمن للمنطقة تتطلب موقفا أمريكيا لا يدعم الحرب الصهيونية في غزة والضفة الغربية، موضحا أن صنعاء ملتزمة بالكامل بأمن الملاحة البحرية.

وثمن الوزير تحركات اليمن الداعمة لقطاع غزة في وجه الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال.

كان البيت الأبيض، قال إن الرئيس الأمريكي جو بايد، لن يتردد في اتخاذ المزيد من التحركات حيال الهجمات في البحر الأحمر.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ضربات من الجو والبحر على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الحركة على السفن في البحر الأحمر.

وجاءت الضربات الليلة الماضية ردا على هجمات الحوثيين المتكررة على سفن في البحر الأحمر، أحد أكثر الممرات التجارية ازدحاما في العالم.