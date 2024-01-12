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BBC

"العدل الدولية" تعلن انتهاء جلسات الاستماع بقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

08:13 م الجمعة 12 يناير 2024

محكمة العدل الدولية

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مصراوي

أعلنت محكمة العدل الدولية، انتهاء جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، مشيرة إلى أنّ المحكمة ستبدأ في مداولاتها.

وفي وقت سابق، قال رونالد لامولا وزير عدل جنوب إفريقيا، إن إسرائيل أخفقت في الرد على ما تقدمنا به ومتمسكون بوقائع القانون والبراهين التي قدمناها ويبدو أن تل أبيب غير قادرة على إدانة أفعال جنودها ولا يمكن تجاهل تصريحات مسؤوليها.

وتابع لامولا، خلال جلسة محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بغزة، متمسكون بالقانون والأدلة التي تقدمنا بها وواثقون أنها تؤكد وجود نية تنفيذ إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

ولفت وزير العدل، إلى أنه طبقا لمعاهدة الإبادة الجماعية لا شيء يبرر الطريقة التي تخوض بها إسرائيل الحرب.

وأكد أن الدفاع عن النفس لا يبرر ما قامت به إسرائيل في غزة وفقا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، فإن هناك هجمات إسرائيلية توضح وجود نية تنفيذ الإبادة الجماعية ولا يمكن تبريرها أبدا.

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