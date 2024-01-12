فيديو وصور.. المئات يتظاهرون أمام البيت الأبيض تنديدًا بهجمات أمريكا على اليمن



مصراوي

احتشد المئات من الأمريكيين، أمام البيت الأبيض اليوم الجمعة، وذلك تعبيرا لغضبهم ورفضهم الضربات التي استهدفت اليمن في الساعات الأولى اليوم الجمعة، مطالبين حكومة بلادهم بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة واليمن.

مظاهرات امام البيت الأبيض بسبب ضربات على اليمن 🇾🇪 pic.twitter.com/NgHCteONva — 🇺🇸 بنت اليمن 🇾🇪 (@Habib313912) January 12, 2024

ورفع المتظاهرون العديد من اللافتات التي حملت جمل تعبر عن رفضهم واحتجاجهم على العملية العسكرية التي شنتها أمريكا وبريطانيا ضد أهداف عسكرية في مناطق سيطرة الحوثيين، وذلك ردا على هجمات الحركة على السفن في البحر الأحمر وفق ما ذكره البنتاجون.

وقال المتحدث باسم البنتاجون: "ما زلنا نقيم نتائج ضرباتنا ومؤشراتنا الأولية تقول إن النتائج جيدة جدا"، موضحا أننا نريد أن نضمن أمن الممرات الملاحية الدولية"، مشيرا إلى أن هناك تشاور مع شركائنا في المنطقة وخارجها وسوف نواصل فعل ذلك في المستقبل.

مظاهرات أمام البيت الأبيض في واشنطن تنديدًا بالقصف الأمريكي على اليمن pic.twitter.com/HzIuwY69Qf — #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) January 12, 2024

وتابع المتحدث: "وجهنا تحذيرات كثيرة للحوثيين لكنهم لم يستجيبوا وضربة الأمس بعث رسالة لهم"، مضيفا أننا نأمل أن تكون الرسالة واضحة للحوثيين وهدفها كان تقليل قدراتهم الصاروخية، مشيرا إلى أن السفن التي استهدفت في المنطقة لا علاقة لها بالنزاع الحالي في غزة.