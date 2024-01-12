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BBC

كيربي: أمريكا تدرس إعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب

07:52 م الجمعة 12 يناير 2024

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

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وكالات

بعد الهجوم الذي شنته كلا من القوات الجوية الأمريكية والبريطانية على أهداف حوثية في اليمن في الساعات الأولى من صباح الجمعة، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية إعادة الحوثيين إلى قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وأوضح كيربي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية "نحن نراجعه الآن ولم نقرر بعد ما إذا كنا سنلغيه أم لا، أو نغيره مرة أخرى، لكن يمكنني القول إننا ندرس هذا الأمر بجدية".

وأزالت الولايات المتحدة الحوثيين من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية في فبراير 2021.

وشنت القوات الجوية الأمريكية البريطانية فجر اليوم الجمعة ضربات ضد قوات الحوثي في اليمن، ردا على استهدافهم للسفن المارة في البحر الأحمر، حيث نفذت حتى أمس الخميس 27 هجوما.

الحوثيين قائمة الإرهاب اليمن واشنطن الضربات الأمريكية

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