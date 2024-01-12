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BBC

حكومة غزة: مستشفى شهداء الأقصى على وشك وقف الخدمة الصحية بسبب نفاد الوقود

07:37 م الجمعة 12 يناير 2024

مستشفى شهداء الأقصى

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مصراوي

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن مستشفى شهداء الأقصى على وشك وقف الخدمة الصحية بسبب نفاد الوقود.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود، إن الهجوم الشامل الإسرائيلي خلال الأشهر الثلاثة الماضية أدى لانعدام المساحة الآمنة للمنظمات الإنسانية لتوفير الرعاية الطبية.

وأضافت المنظمة، أننا نكرر دعوتنا لوقف إطلاق النار بشكل فوري لإنقاذ حياة المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة إنشاء النظام الصحي في غزة، موضحة أننا اضطررنا لإخلاء العديد من المرافق الصحية في شمال غزة والمنطقة الوسطى.

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