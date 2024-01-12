بعد تهديدات الحوثيين.. شركة شحن عالمية تعلن وقف جميع السفن المتجهة إلى باب المندب

شركة هافنيا للشحن توقف كل السفن المتجهة إلى مضيق ب

مصراوي

قالت وكالة رويترز للأنباء، إن شركة هافنيا للشحن أعلنت عن توقف كل السفن المتجهة إلى مضيق باب المندب أو القريبة منه.

وتابعت وكالة رويترز للأنباء، أن قرار هافنيا جاء بعد نصيحة من القوات البحرية المشتركة، بالابتعاد عن المنطقة بعد الضربات الموجهة للحوثيين.

ومن جانبها أعلنت قوات البحرية المشتركة، بأنها حدثت توجيهاتها للسفن بتجنب العبور من باب المندب أيام عدة.

ومن جانبها أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنهم تلقوا تقريرًا عن واقعة على بعد 90 ميلا بحريّا، من جنوب شرق عدن قبالة اليمن.

وفي وقت سابق، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء القادم، إمكانية إرسال قوة بحرية أوروبية للمساعدة على حماية السفن في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن.

وقال مسؤولون أوروبيون لوكالة فرانس برس إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لاستكمال الائتلاف الذي شكلته الولايات المتحدة ويضم عدداً من الدول الأعضاء فيه دون أن يتم تحديد حجم المهمة الأوروبية وتشكيلتها.

من جانبها أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز الجمعة، أن إسبانيا لن تشارك في مهمة محتملة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.

وقالت خلال مؤتمر صحفي "لا نعرف حتى الآن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سينشئ مهمة جديدة"، مؤكدة أنه إذا ما أقر ذلك فإن "إسبانيا لن تشارك في البحر الأحمر، لأنها تشارك حاليا في 17 مهمة أخرى".