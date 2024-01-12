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BBC

الحكومة اليمنية: الضربات الأمريكية البريطانية على أهداف الحوثيين لاستمرارهم في استهداف الملاحة الدولية

05:32 م الجمعة 12 يناير 2024

أرشيفية

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مصراوي
قالت الحكومة اليمنية، إن العملية العسكرية الأمريكية البريطانية نتيجة استمرار جماعة الحوثين في استهداف الملاحة الدولية.
وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات من الجو والبحر على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الحركة على السفن في البحر الأحمر.
وجاءت الضربات الليلة الماضية ردا على هجمات الحوثيين المتكررة على سفن في البحر الأحمر، أحد أكثر الممرات التجارية ازدحاما في العالم.
وقالت وكالة رويترز البريطانية، إن 4 ناقلات نفط على الأقل تحول مسارها من البحر الأحمر بعد الضربات الأمريكية البريطانية في اليمن.

الحوثيون الملاحة الدولية الضربات الأمريكية البريطانية اليمن

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