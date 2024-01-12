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BBC

انقطاع كامل لخدمات الاتصال الخلوي والثابت والإنترنت بقطاع غزة

04:52 م الجمعة 12 يناير 2024

غزة

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مصراوي
أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، انقطاع كامل لخدمات الاتصال الخلوي والثابت والإنترنت بقطاع غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.
كانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت استشهاد 23.708 وإصابة 60,005 بسبب الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر.
وقالت الوزارة الصحة، إن الاحتلال ارتكب 13 مجزرة ضد المدنيين راح ضحيتها 151 شهيدا و248 جريحا خلال 24 ساعة، موضحة أن الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات وطواقم الإسعاف لا تستطيع الوصول إليهم.

الاحتلال الإسرائيلي قطع الاتصالات حرب غزة طوفان الأقصى

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