بعد الهجوم على اليمن.. الناتو يحمل إيران مسؤولية "كبح جماح وكلائها"

بي بي سي

قال متحدث باسم حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن كانت "دفاعية".

وأوضح المتحدث أن الضربات جاءت بهدف الحفاظ على حرية الملاحة في "أحد أهم الممرات المائية في العالم"، مشيراً إلى أن "قوات الحوثيين مدعومة من إيران"، ومحملاً طهران مسؤولية "كبح جماح وكلائها".

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة من الضربات الجوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن في الساعات الأولى من صباح الجمعة.