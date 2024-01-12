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BBC

الأردن يحذر من السماح لإسرائيل بجر المنطقة إلى حرب إقليمية

03:38 م الجمعة 12 يناير 2024

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

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بي بي سي

حمل الأردن إسرائيل مسؤولية التوتر المتصاعد في المنطقة، محذراً من السماح لحكومة "التطرف والكراهية" الإسرائيلية بجر المنطقة إلى حرب إقليمية ستهدد الأمن والسلم الدوليين.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن بلاده تتابع بـ"قلق تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي بشكل عام"، معتبراً أن المجتمع الدولي "أمام مفترق إنساني وأخلاقي وقانوني وأمني"، مؤكداً أن "العدوان الإسرائيلي على غزة يشكل التهديد الأكبر" ضد ترابط استقرار المنطقة وأمنها.

وأضاف الصفدي أن "إسرائيل تدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من الصراع والتوتر والحروب من خلال الاستمرار في عدوانها على غزة، ومحاولة فتح جبهات جديدة ومحاولة جر الغرب إليها"، ومؤكداً أن ذلك يهدف إلى إطالة "عمر رئيس حكومة إسرائيل السياسي، وتنفيذ الأجندة العنصرية المتطرفة لوزراء متطرفين في الحكومة ضد الشعب الفلسطيني".

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BBC
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