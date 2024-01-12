التحالف الدولي: الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة

واشنطن- (د ب أ)

أفاد بيان مشترك للحلفاء بأن الضربات العسكرية التي وجهتها أمريكا وبريطانيا ضد مسلحي الحوثي في اليمن، بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة، بالتعاون مع دول أخرى، جرى تنفيذها وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف البيان أن الغارات تأتي "ردا على هجمات الحوثيين غير القانونية والخطيرة والمزعزعة للاستقرار ضد السفن، بما في ذلك سفن الشحن التجاري في البحر الأحمر".

ويحمل البيان المشترك توقيع حكومات أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، بالإضافة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

\وجاء في البيان أن "الهدف من هذه الضربات الدقيقة هو تقويض وإضعاف قدرات الحوثيين التي يستخدمونها في تهديد التجارة العالمية وحياة البحارة الدوليين في أحد أهم الممرات المائية في العالم".

ويرقى أكثر من 24 هجوما شنها الحوثيون على السفن التجارية منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر إلى "تحد دولي".

وأوضح البيان أن الغارات العسكرية "تؤكد الالتزام المشترك بحرية الملاحة والتجارة الدولية والدفاع عن حياة البحارة من الهجمات غير القانونية وغير المبررة".

وقال الحلفاء إن الهدف المشترك لايزال هو خفض التصعيد واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر، وأضافوا أنه في ضوء التهديدات المستمرة "لن نتردد في ضوء التهديدات المستمرة، في الدفاع عن الحيوات وحماية التدفق الحر للتجارة في أحد أكثر الممرات المائية أهمية في العالم."