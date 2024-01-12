بين الرفض والتأييد.. ردود فعل عربية ودولية بشأن الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن

كتب- مصراوي

تباينت ردود الفعل العربية والدولية، على الضربات الأمريكية البريطانية على مواقع عدة تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، التي شنتها في وقت مبكر من اليوم الجمعة، البعض أيد الضربات نفذها التحالف، وأخرون يروا أن تلك الخطوة جاءت متأخرة، بينما هناك بعض الدول التي عارضتها وأدانتها.

إدانة روسية

أدانت الرئاسة الروسية "الكرملين"، الضربات الأمريكية البريطانية غير القانونية على أهداف جماعة أنصار الله في اليمن، لافتة إلى أن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر ممارسات خاطئة ودعوناهم مرارًا إلى وقفها.

وطالبت روسيا بعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي في الـ 12 من يناير الجاري، على خلفية الضربات التي شنتها واشنطن وحلفاؤها على اليمن.

مخالفة للقانون الدولي

كما أدانت إيران الهجوم على اليمن، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان "ندين بشدّة الهجمات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا على مدن مختلفة في اليمن"، والضربات مخالفة للقانون الدولي.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الهجمات الأمريكية البريطانية، أنها انتهاك لسيادة اليمن ووحدة أراضيه والقوانين الدولية، ونتيجة تلك الضربات سيكون هناك مزيد من عدم الاستقرار بالمنطقة، إذ تأتي تلك الضربات في سياق دعم حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، داعيًا المجتمع الدولي لمنع انتشار الحرب وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة عبر ردود فعل وإجراءات مسؤولة.

توسيع الاستهداف ليس حلًا

وأدانت وزارة الخارجية العراقية الهجوم على اليمن، موضحة أن توسيع نطاق الاستهداف لا يمثل حلًا، الحل يكمن في أن يمارس مجلس الأمن الدولي مسؤولياته وأن يصدر قرارا بوقف الحرب الوحشية على غزة.

استنكار عماني

بينما استنكرت سلطنة عمان اللجوء للعمل العسكري ضد اليمن من قبل دول صديقة، بينما تتمادى إسرائيل في قصفها لغزة دون حساب أو عقاب، إذ قالت الخارجية العمانية، إنها تتابع الوضع بقلق بالغ تطورات القصف الأمريكي والبريطاني الذي طال مدن عدة في اليمن.

تحذير صيني

وأعربت وزارة الخارجية الصينية عن قلقها من تصاعد التوتر في البحر الأحمر، داعية الأطراف المعنية كافة إلى ضبط النفس، مؤكدة استعدادها لمواصلة الاتصالات مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع في البحر الأحمر.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، "لا نريد أن نشهد تصعيدا للتوتر في منطقة البحر الأحمر لأن ذلك يؤثر سلبا على التجارة العالمية، فإن البحر الأحمر منطقة عبور مهمة ونأمل أن تتمكن الأطراف كافة من ضبط النفس والاضطلاع بدور مسؤول للحفاظ على أمن المنطقة".

أمريكا تدير حرب الإبادة بغزة

بينما أدانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على اليمن، فإن الهجوم يؤكد على أن "الإدارة الأمريكية هي التي تدير حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

إسرائيل تدفع لحرب

وأعرب الأردن عن قلقه من التطورات في اليمن، إذ قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية، "نتابع بقلق تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي"، فإن إسرائيل تدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من الحروب بالاستمرار في العدوان على غزة ومحاولة فتح جبهات جديدة وجر الغرب إليها".

الكويت تدعو لخفض التصعيد

ودعت الخارجية الكويتية، إلى "خفض التصعيد وبشكل فوري وتغليب صوت العقل درءًا لأي أخطار "قد تهدد حرية الملاحة في تلك المنطقة التي تعتمد عليها معظم دول العالم، وفق ما جاء في بيانها.

كما أكدت المملكة العربية السعودية أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلبًا دوليًا لمساسها بمصالح العالم أجمع، داعية إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد.

تأييد فرنسي

فيما ترى فرنسا أن الحوثيين في اليمن الذين استهدفت مواقع لهم بضربات جوية، أمريكية وبريطانية، يتحملون من خلال هجماتهم على سفن في البحر الأحمر مسؤولية التصعيد الإقليمي، مطالبة التي أن توقف جماعة أنصار الله هجماتها فورًا، فمن حق الدول التحرك.

وتابعت الخارجية الفرنسية، أن باريس ستستمر في تولي مسؤولياتها، والمساهمة في سلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة بالتنسيق مع شركائها، موضحة أن الفرقاطة "لانغودوك" الفرنسية دمرت مسيّرات في المنطقة خلال ديسمبر.

دعم ياباني

بينما دعمت اليابان الهجمات ضد جماعة الحوثي، إذ قالت وزارة الخارجية في بيان مقتضب "ندين استمرار تدخل الحوثيين في حقوق وحريات الملاحة في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية خاصة في البحر الأحمر، فإن الضربات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين باليمن كانت بمثابة إجراء يهدف إلى منع المزيد من تدهور وضع الملاحة الآمنة للسفن".

أستراليا تدعم أمريكا وبريطانيا

وأعلنت أستراليا أنها قدمت الدعم للقوات الأمريكية والبريطانية المشاركة في الهجوم، إذ قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، إن أستراليا قدمت دعما للأفراد العسكريين من الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الضربات التي شنها البلدان ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن.

خلاف بالكونجرس الأمريكي

ورحب زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، بالهجمات التي شنتها أمريكا وبريطانيا على مواقع وأهداف حوثية في اليمن، قائًلا، إن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تأخر، و"آمل أن تمثل هذه العمليات تحولا دائما في نهج إدارة بايدن تجاه إيران ووكلائها".

وفي الوقت ذاته، قالت قناة فوكس نيوز الأمريكية، إن الديمقراطيين ينتقدون بايدن لتجاوزه الكونجرس في ضرب الحوثيين ما ينذر بدخول واشنطن في صراعات، فإن "بايدن يريد إشراكنا في صراع آخر في الشرق الأوسط".