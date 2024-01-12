أردوغان: أمريكا وبريطانيا يحاولان تحويل البحر الأحمر لبركة من الدماء

مصراوي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أمريكا وبريطانيا تحاولان تحويل البحر الأحمر إلى بحر من الدماء.

وتابع الرئيس التركي، خلال كلمة له اليوم الجمعة، ما يحدث هو استخدام قوة غير متوازنة وإسرائيل تمارس هذا الأمر في غزة وسنرى كيف ستدافع إيران عن نفسها.

ولفت أردوغان، إلى إيمانه بالعدالة التي ستتحقق في محكمة العدل الدولية في لاهاي وأعتقد أنها ستدين إسرائيل.

وأكد الرئيس التركي أن أنقرة سلمت وثائق تدين إسرائيل والمظلومون لم يخسروا يوما بل الظالمون هم الخاسرون.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة من الضربات الجوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن في الساعات الأولى من صباح الجمعة.