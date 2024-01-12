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BBC

إيطاليا: رفضنا المشاركة في الضربات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين باليمن

01:03 م الجمعة 12 يناير 2024

الضربات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين أرشيفية

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مصراوي

نقلت وكالة رويترز عن مصدر في الحكومة الإيطالية، قوله: رفضنا المشاركة في الضربات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين وقلنا إنها تحتاج إلى موافقة برلمانية.

وتابع المصدر أن روما تفضل انتهاج سياسة تهدئة على المواجهة العسكرية في البحر الأحمر.

ولفت المصدر إلى أن أمريكا وبريطانيا عرضتا المشاركة بقصف مواقع الحوثيين في اليمن، "لكننا امتنعنا عن المشاركة".

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة من الضربات الجوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

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