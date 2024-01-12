إيطاليا: رفضنا المشاركة في الضربات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين باليمن

مصراوي

نقلت وكالة رويترز عن مصدر في الحكومة الإيطالية، قوله: رفضنا المشاركة في الضربات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين وقلنا إنها تحتاج إلى موافقة برلمانية.

وتابع المصدر أن روما تفضل انتهاج سياسة تهدئة على المواجهة العسكرية في البحر الأحمر.

ولفت المصدر إلى أن أمريكا وبريطانيا عرضتا المشاركة بقصف مواقع الحوثيين في اليمن، "لكننا امتنعنا عن المشاركة".

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة من الضربات الجوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن في الساعات الأولى من صباح الجمعة.