هولندا تدعم الضربات الأمريكية- البريطانية ضد الحوثيين في اليمن

أمستردام- (د ب أ)

قالت هولندا اليوم الجمعة إن أحد الضباط أركان حرب بقواتها المسلحة شارك في العملية العسكرية الأمريكية- البريطانية ضد الحوثيين في اليمن الليلة الماضية.

وأعلنت الحكومة في لاهاي، أن الضابط الهولندي شارك بناء على طلب من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وذكر الخطاب أن الهدف من العملية هو خفض حدة التصعيد في البحر الأحمر، وأنه قد تم إضعاف إمكانيات جماعة الحوثي.

وغرد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن بلاده تدعم العملية على المستوى السياسي أيضا.

وأضاف: "تمثل هجمات الحوثي انتهاكا واضحا للقانون الدولي، وتشكل خطرا على الطواقم البحرية وتدفق التجارة".

وأشار إلى أن "الخطوة الأمريكية- البريطانية قائمة على حق الدفاع عن النفس، وتهدف إلى حماية المرور الحر وتركز على خفض التصعيد".

ولفت إلى أن: "هولندا، بتاريخها الطويل من الاعتماد على السفر بالبحر، تولي أهمية كبيرة لحق المرور الحر وتدعم هذه العملية الاستهدافية".

وتعرضت العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية، ليلة الخميس/ الجمعة، لهجوم أمريكي بريطاني، شمل سلسلة من الغارات الجوية والهجمات الصاروخية.