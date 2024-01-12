مسؤول أمريكي: لم نشهد أي عمل انتقامي ضد قواتنا في البحر الأحمر

مصراوي

نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله: لم نشهد أي عمل انتقامي مباشر ضد قواتنا أو أي عضو في تحالف البحر الأحمر.

بينما قال القوات الجوية الأمريكية بالشرق الأوسط: قواتنا شنت ضربات ضد 60 هدفا في 16 موقعا للمسلحين للحوثيين المدعومين من إيران.

وتابع قائد القوات الأمريكية،"استخدمنا أكثر من 100 صاروخ موجه عبر الجو والبحر في الضربات على الحوثيين"، الغارات استهدفت مراكز قيادة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق تابعة للحوثيين في اليمن.

وأكد القوات الجوية الأمريكية بالشرق الأوسط، أن الضربة متعددة الجنسيات تعزز التزام المجتمع الدولي بحرية الملاحة في البحر الأحمر.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة من الضربات الجوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن في الساعات الأولى من صباح الجمعة.