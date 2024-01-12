إعلان

BBC

مسؤول أمريكي: لم نشهد أي عمل انتقامي ضد قواتنا في البحر الأحمر

12:41 م الجمعة 12 يناير 2024

القوات الأمريكية البحرية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله: لم نشهد أي عمل انتقامي مباشر ضد قواتنا أو أي عضو في تحالف البحر الأحمر.

بينما قال القوات الجوية الأمريكية بالشرق الأوسط: قواتنا شنت ضربات ضد 60 هدفا في 16 موقعا للمسلحين للحوثيين المدعومين من إيران.

وتابع قائد القوات الأمريكية،"استخدمنا أكثر من 100 صاروخ موجه عبر الجو والبحر في الضربات على الحوثيين"، الغارات استهدفت مراكز قيادة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق تابعة للحوثيين في اليمن.

وأكد القوات الجوية الأمريكية بالشرق الأوسط، أن الضربة متعددة الجنسيات تعزز التزام المجتمع الدولي بحرية الملاحة في البحر الأحمر.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة من الضربات الجوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

جو بايدن القوات الأمريكية إيران اليمن هجوم اليمن البحر الأحمر القوات الجوية الأمريكية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هولندا تدعم الضربات الأمريكية- البريطانية ضد الحوثيين في اليمن

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

صور وفيديوهات تُظهر اللحظات الأولى من القصف الأمريكي البريطاني على اليمن
غارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة
شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد" تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة الجمعة
"84 صفحة دليل إبادة".. تفاصيل الجلسة الأولى لمحاكمة إسرائيل بـ"العدل الدولية"