تغطية خاصة| التفاصيل الكاملة للهجوم الأمريكي البريطاني على اليمن

مصراوي

في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أعلن التحالف الدولي ضرب مواقع جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، إذ نفذت القوات الأمريكية والبريطانية، هجومًا جويًا عنيفًا على مناطق عدة، منها مطار مديرية عبس بمحافظة حجة غربي اليمن.

كما استهدف الهجوم الأمريكي البريطاني قاعدة الديلمي الجوية شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، إضافة إلى معسكر كهلان شرقي مدينة صعدة"، ومحيط مطار الحديدة ومناطق في مديرية زبيد بالمحافظة، فضلًا عن مطار تعز ومعسكر اللواء 22 بمديرية التعزية بمحافظة تعز.

وردت جماعة أنصار الله، بأن الأمريكيين والبريطانيين سيندمون على عدوانهم وسيدفعون الثمن باهظًا، وبدأوا في إطلاق عدة صواريخ من الحديدة باتجاه البحر الأحمر.

إليكم تفاصيل أخبار التغطية:

بايدن: ضربنا الحوثيين بالتعاون مع بريطانيا وبدعم ٤ دول إحداها عربية



أبرزها مطار تعز.. الحوثيون يعلنون الخسائر الناجمة عن الغارات الأمريكية البريطانية





صور وفيديوهات تُظهر اللحظات الأولى من القصف الأمريكي البريطاني على اليمن

وزير الدفاع الأمريكي: هجماتنا ردًا على هجمات الحوثيين المزعزعة للاستقرار بالبحر الأحمر

سوناك: ساهمنا في ضرب منشآت عسكرية للحوثيين بدعم من البحرين

الحوثيون: أمريكا وبريطانيا ارتكبتا أكبر حماقة في تاريخهما بشن حرب على اليمن

السعودية تطالب بضبط النفس في البحر الأحمر بعد هجمات أمريكا وبريطانيا

مسؤول أمريكي: الضربات التي تم شنها على اليمن لم تستهدف المناطق السكانية

ديمقراطيون بعد الهجوم على اليمن: بايدن يورطنا في صراع آخر بالشرق الأوسط

الجمهوريون عقب الهجوم على اليمن: قرار بايدن تأخر

أول تعليق من إيران على الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن

الحوثيون: مقتل 5 وإصابة 6 من القوات المسلحة اليمنية في الضربات الأمريكية البريطانية

بدء الهجوم الجوي الأمريكي البريطاني على اليمن

غارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة

الحوثيون: الأمريكيون والبريطانيون سيندمون على عدوانهم و سيدفعون الثمن باهظًا

مسؤول بالبنتاجون: الضربات ضد مواقع الحوثيين في اليمن انتهت

الحوثيون يستهدفون بوارج أمريكية وبريطانية في البحر الأحمر بالصواريخ