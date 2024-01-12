الهجوم الأمريكي البريطاني على اليمن.. ماذا حدث؟

مصراوي

في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أعلن التحالف الدولي ضرب مواقع جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، إذ نفذت القوات الأمريكية والبريطانية، هجومًا جويًا عنيفًا على مناطق عدة، منها مطار مديرية عبس بمحافظة حجة غربي اليمن.

كما استهدف الهجوم الأمريكي البريطاني قاعدة الديلمي الجوية شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، إضافة إلى معسكر كهلان شرقي مدينة صعدة"، ومحيط مطار الحديدة ومناطق في مديرية زبيد بالمحافظة، فضلًا عن مطار تعز ومعسكر اللواء 22 بمديرية التعزية بمحافظة تعز.

وردت جماعة أنصار الله، بأن الأمريكيين والبريطانيين سيندمون على عدوانهم وسيدفعون الثمن باهظًا، وبدأوا في إطلاق عدة صواريخ من الحديدة باتجاه البحر الأحمر.

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