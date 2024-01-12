انسحاب قوات الاحتلال من مخيم نور شمس بالضفة بعد اقتحام دام 7 ساعات

بي بي سي

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة، من مخيم نور شمس للاجئين في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد عملية عسكرية استمرت نحو 7 ساعات وخلفت دماراً واسعاً في البنية التحتية وممتلكات المواطنين، وجرّفت الآليات العسكرية شوارع المخيم.

وأغلقت القوات الإسرائيلية مداخل المخيم بالسواتر الترابية عند اقتحامها المنطقة. ودارت اشتباكات عنيفة بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي توغلت في المخيم.

كما عمد الجيش إلى التشويش على خطوط الانترنت والاتصالات في المخيم بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وسمعت أصوات انفجارات داخل المخيم وسط إطلاق نار كثيف، بينما حلقت طائرات الاستطلاع في سماء المدينة على ارتفاع منخفض.