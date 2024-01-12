ديمقراطيون بعد الهجوم على اليمن: بايدن يورطنا في صراع آخر بالشرق الأوسط



مصراوي

قالت قناة فوكس نيوز الأمريكية، إن الديمقراطيين ينتقدون بايدن لتجاوزه الكونجرس في ضرب الحوثيين.

وتابعت قناة فوكس نيوز: "مشرعون ديمقراطيون ينتقدون بايدن لتجاوزه الكونجرس في ضرب الحوثيين".

وأشارت فوكس نيوز عن مشرّعين ديمقراطيين: "بايدن يريد إشراكنا في صراع آخر في الشرق الأوسط".

وأكدت فوكس نيوز عن مشرّعين ديمقراطيين: "تجاوز بايدن للكونجرس قد يدخل أميركا في صراعات".

ومن جانبه، قال لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي: القوات الأمريكية والبريطانية شنت ضربات ضد مواقع تابعة للحوثيين المدعومين من إيران.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي، أن الضربات جاءت رداً على هجمات الحوثيين غير المشروعة والخطيرة والمزعزعة للاستقرار في البحر الأحمر.

وأعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، الأهداف التي شنت عليها القوات الأمريكية والبريطانية هجومًا في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وحسب وسائل إعلام تابعة للحوثيين، فإن القوات الأمريكية البريطانية استهدفت مطار مديرية عبس بمحافظة حجة غربي اليمن.

وتابعت وسائل إعلامية تابعة للحوثيين: "عدوان أمريكي بمشاركة بريطانية يستهدف قاعدة الديلمي الجوية شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، إضافة إلى معسكر كهلان شرقي مدينة صعدة".

وأشارت وسائل إعلامية تابعة للحوثيين، إلى أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف أيضًا محيط مطار الحديدة ومناطق في مديرية زبيد بالمحافظة، كما أنه استهدف أيضًا مطار تعز ومعسكر اللواء 22 بمديرية التعزية بمحافظة تعز.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة من الضربات الجوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن.

وقالت وكالة رويترز عن شهود عيان: استنفار في مدينة الحديدة اليمنية مع إخلاء القوات الحوثية مواقع ومعسكرات في المنطقة.