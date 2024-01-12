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BBC

مسؤول أمريكي: الضربات التي تم شنها على اليمن لم تستهدف المناطق السكانية

05:09 ص الجمعة 12 يناير 2024

الولايات المتحدة الأمريكية

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مصراوي

قال مسؤول أمريكي رفيع، إن الضربات التي شنتها أمريكا وبريطانيا اليوم على مواقع للحوثيين في اليمن، لم تستهدف المراكز السكانية المدنية على الإطلاق.

وتابع المسؤول الأمريكي حسبما أعلنت الجزيرة مباشر في نبأ عاجل لها، أن مواقع الضربات في اليمن تم اختيارها بهدف تقليل الأضرار الجانبية.

وأضاف المسؤول الأمريكي: "لم نستهدف المراكز السكانية المدنية في اليمن على الإطلاق، الضربات الجوية استهدفت مواقع محددة للحوثيين باستخدام ذخائر دقيقة، ولم نرصد حتى الآن أي رد للحوثيين على الضربات سواء بالبحر الأحمر وباب المندب أو خليج عدن".

وأشار المسؤول الأمريكي: "الضربات الأخيرة سيكون لها تأثير كبير على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، كما أن القوات الأمريكية والبريطانية بالبحر الأحمر متأهبة للدفاع عن نفسها في أعقاب ضربات اليوم".

وتابع المسؤول الأمريكي: "إيران داعم رئيسي للحوثيين ومتورطة بهجمات البحر الأحمر من خلال توفير معلومات استخباراتية".

مسؤول أمريكي ضربات تم شنها اليمن لم تستهدف المناطق السكانية

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