بايدن: ضربنا الحوثيين بالتعاون مع بريطانيا وبدعم ٤ دول إحداها عربية

مصراوي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، نفذنا بالتعاون مع بريطانيا وبدعم أستراليا والبحرين وكندا وهولندا بنجاح ضربات ضد عدد من الأهداف في اليمن.

وأوضح الرئيس الأمريكي: " بتوجيه مني وبالتعاون مع بريطانيا وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا نفذنا ضربات ناجحة ضد أهداف للحـ.ـوثيـ.ـين".

وتابع بايدن خلال كلمة له اليوم الجمعة، أن الاهداف هي ما كان يستخدمه الحوثيون لتعريض حرية الملاحة في البحر الأحمر للخطر.

وأضاف الرئيس الأمريكي، " بتوجيه مني وبالتعاون مع بريطانيا وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا نفذنا ضربات ناجحة ضد أهداف للحوثيين في اليمن.

ولفت إلى أن الضربات تأتي ردا مباشرا على هجمات الحوثيين غير المسبوقة ضد السفن البحرية الدولية في البحر الأحمر، فإن هجماتهم عرضت الأمريكيين والبحارة المدنيين وشركائنا للخطر.

وأوضح أن أكثر من 50 دولة تأثرت في 27 هجوما للحوثيين على الشحن التجاري الدولي وتعرضت أطقم أكثر من 20 دولة للتهديد أو أخذوا كرهائن.

وأشار إلى أن أكثر من 2000 سفينة اضطرت إلى تحويل مسارها لآلاف الأميال لتجنب عبور البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين.

وأكد بايدن " لن أتردد في توجيه المزيد من الإجراءات لحماية شعبنا والتدفق الحر للتجارة الدولية"، فإن الضربات على الحوثيين رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة وشركائها لن يتسامحوا مع الهجمات وتعريض حرية الملاحة للخطر.

وأوضح أن الرد الدولي على هجمات الحوثيين المتهورة كان حازما وموحدا، فقد " أصدرنا مع 13 من الحلفاء والشركاء تحذيرا بأن المتمردين #الحوثيين سيتحملون العواقب إذا لم تتوقف هجماتهم".