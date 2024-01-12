بدء الهجوم الجوي الأمريكي البريطاني على اليمن



أفادت وسائل إعلام محلية في اليمن في أنباء عاجلة منذ قليل، ببدء الهجمات الجوية الأمريكية والبريطانية على مواقع لجماعة الحوثي في اليمن.

وأفاد شهود عيان بأن الطائرات الأمريكية والبريطانية قصفت أكثر من 10 أهداف داخل اليمن من بينها بنية تحتية لإنتاج الطائرات المسيرة ومواقع تدريب ردا على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية وبريطانية، الخميس، بأن الولايات المتحدة وبريطانيا تستعدان لشن ضربات ضد الحوثيين في مواقع عدة في اليمن، تشمل مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومستودعات الأسلحة.