إيران: إذا استمر قتل المدنيين في غزة فإن نطاق الحرب سيتسع



مصراوي

قالت وكالة الأنباء الإيرانية عن وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان، إن دخول أمريكا في حرب مباشرة ضد المدنيين والنساء والأطفال في غزة خطأ استراتيجي.

وتابعت وكالة الأنباء الإيرانية عن وزير الخارجية أمير عبداللهيان، أنه إذا استمر قتل المدنيين في غزة والضفة فإن نطاق الحرب سيتسع.

وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، استيلاء إيران على ناقلة نفط أمريكية في بحر عمان

ودعت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، السلطات الإيرانية إلى الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها.

وأعلنت، يوم الخميس، إيران إن قواتها البحرية قامت باحتجاز ناقلة نفط خام أمريكية في خليج عمان، على ما نقلت وكالة تسنيم للأنباء".

وأوردت الوكالة الإيرانية: "أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية للجيش، أن القوات البحرية للجيش الإيراني قامت بتوقيف ناقلة نفط أميركية في مياه بحر عمان بأمر قضائي".

ومن جانبها قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري" إن ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال اعتلاها 4-5 أشخاص مسلحين على بعد حوالي 50 ميلا إلى الشرق من صحار بسلطنة عمان.

وأضافت المذكرة أن المسلحين المشتبه بهم كانوا يرتدون زيا أسود يشبه الزي العسكري وأقنعة سوداء.

وبحسب مذكرة أمبري، فإن الناقلة اتهمت في وقت سابق لحملها نفطا إيرانيا خاضعا للعقوبات، وتمت مصادرتها وتغريمها من قبل الولايات المتحدة.

من جهتها، قالت شركة "إمباير نافيجايشن" اليونانية إن ناقلة النفط تابعة لها.