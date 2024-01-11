جيش الاحتلال: لن ننسى ما ارتكبته حماس في 7 أكتوبر

مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن جيش الاحتلال يواصل العمل من أجل القضاء على قدرات حزب الله لضمان أمن سكان الشمال.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "لن ننسى ما ارتكبته حماس 7 أكتوبر ولن نسمح للعالم بنسيان هذه المجزرة" حسب قوله.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "هدفنا هو تهيئة الظروف المناسبة لعودة سكان الشمال إلى منازلهم".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بلاده تركز جهودها على عدم تفجر الأوضاع في الضفة الغربية وعدم امتداد الصراع إلى دول مجاورة.

وأضاف في ختام جولته الرابعة بالمنطقة، منذ اندلاع الحرب، وقبل مغادرته القاهرة، أن "تعاون إسرائيل مع دول المنطقة وخلق مسار نحو دولة فلسطينية هو أفضل وسيلة لعزل إيران".