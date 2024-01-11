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BBC

وول ستريت جورنال: الشرق الأوسط يستعد لضربات أمريكية على الحوثيين

10:25 م الخميس 11 يناير 2024

البحرية الإيرانية احتجزت ناقلة نفط

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مصراوي

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الشرق الأوسط، يستعد لضربات التحالف بقيادة الولايات المتحدة على مواقع جماعة أنصار الله "الحوثيون".

وتابعت الصحيفة أن هذا جاء بعدما تحدت الجماعة، الإنذار الذي وجه لها بوقف هجماتها على السفن العابرة للبحر الأحمر التابعة لإسرائيل أو تدعمها، بإطلاق العشرات من الصواريخ والطائرات المسيرة في الثلاثاء الماضي.

وأبلغ دبلوماسيون غربيون، المسؤولين التنفيذيين البحريين أن الأهداف من المرجح أن تشمل مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار والرادارات ومستودعات الأسلحة حول مدينتي الحديدة وحجة اليمنيتين.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أن البحرية الإيرانية احتجزت اليوم ناقلة نفط بشكل غير مشروع ووضع الطاقم مجهول.

وتابع البنتاجون، أن احتجاز إيران لناقلة النفط مخالف للقانون الدولي ودليل آخر على أنشطة إيران الخبيثة.

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