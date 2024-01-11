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BBC

الشرطة البلجيكية توقف حافلة بسبب عمل إرهابي محتمل

09:09 م الخميس 11 يناير 2024

الشرطة البلجيكية

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بروكسل- (د ب أ)

ذكر مسؤولون بوزارة العدل البلجيكية اليوم الخميس، أن الشرطة أوقفت حافلة بسبب تحذير من عمل إرهابي.

وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في إقليم إيست فلاندرز، إن أحد الركاب أبلغ الشرطة بأن ركاب آخرين على متن الحافلة كانوا يتحدثون عن هجوم.

وأوقفت السلطات الحافلة التي تشغلها شركة "فليكس باص" الألمانية قرب مدينة جنت. وكانت الحافلة في طريقها من ليل الفرنسية إلى بروكسل.

وتم احتجاز ثلاثة أشخاص مؤقتا. وتم تفتيش الحافلة داخليا وخارجيا، وشارك في التفتيش كلب بوليسي.

ولم يتضح في البداية ما إذا كانت المحادثة عن الإعداد لهجوم.

الشرطة البلجيكية عمل إرهابي توقيف حافلة

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