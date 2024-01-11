الخارجية الأمريكية: مستقبل المنطقة يتطلب إنشاء دولة فلسطينية مستقلة

مصراوي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن مستقبل المنطقة يعتمد على المزيد من التكامل وهذا يتطلب إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

وتابعت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن هناك تقاربًا في الأفكار خلال جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالمنطقة بأن إسرائيل يجب أن تعيش بسلام بعيدا عن التهديد.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، المبعوث الأمريكي هوكستين اجتمع بالحكومة اللبنانية ومسؤولين عسكريين في بيروت، موضحة أن اجتماعاته هناك استهدفت دفع المناقشات لاستعادة الهدوء على طول الخط الأزرق.

كما أكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة أوضحت أنها لا تدعم امتداد الصراع إلى لبنان.