إعلان

BBC

الخارجية الأمريكية: مستقبل المنطقة يتطلب إنشاء دولة فلسطينية مستقلة

08:48 م الخميس 11 يناير 2024

وزارة الخارجية الأمريكية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن مستقبل المنطقة يعتمد على المزيد من التكامل وهذا يتطلب إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

وتابعت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن هناك تقاربًا في الأفكار خلال جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالمنطقة بأن إسرائيل يجب أن تعيش بسلام بعيدا عن التهديد.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، المبعوث الأمريكي هوكستين اجتمع بالحكومة اللبنانية ومسؤولين عسكريين في بيروت، موضحة أن اجتماعاته هناك استهدفت دفع المناقشات لاستعادة الهدوء على طول الخط الأزرق.

كما أكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة أوضحت أنها لا تدعم امتداد الصراع إلى لبنان.

وزارة الخارجية الأمريكية دولة فلسطينية فلسطين الولايات المتحدة إسرائيل أنتوني بلينكن

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

خاص| آخر ما تبقى من مأساة جواهرجي أبو النمرس
"84 صفحة دليل إبادة".. تفاصيل الجلسة الأولى لمحاكمة إسرائيل بـ"العدل الدولية"