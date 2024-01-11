قطر تكشف حقيقة ما تداولته إسرائيل عن طرد قادة حماس من غزة مقابل وقف الحرب

مصراوي

قالت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن مسؤول قطري، إنه لم يتم بحث مثل هذا الاقتراح عن طرد قادة حماس من غزة في أي وقت أو مع أي طرف منذ اندلاع الحرب.

وتابعت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول قطري: "التقارير المتداولة في الإعلام الإسرائيلي عن اقتراح قطر طرد قادة حماس من غزة مقابل وقف إطلاق النار خاطئة"

وأضافت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول قطري: "لم يتم بحث مثل هذا الاقتراح عن طرد قادة حماس من غزة".

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين رفيعي المستوى، أمس الأربعاء، تصريحات يؤكدون فيها أن كل المقترحات المقدمة بشأن الأسرى تؤدي في النهاية لإنهاء الحرب.

وأوضح المسؤولون أن مجلس الحرب الإسرائيلي سيبحث استعادة الأسرى رغم فجوات كبيرة بين الطرفين، مؤكدين أن الفجوات قائمة بما لا يسمح باتفاق في الوقت الحالي.

وكانت القناة 12 العبرية قالت، إن قطر تقدمت بمقترح جديد، موضحة أن رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع سيطلع مجلس الوزراء الإسرائيلي على المستجدات في ملف الأسرى، مؤكدة أنه من المتوقع اتخاذ قرار بالاستمرار في المشاورات الجارية.

فيما تقول هيئة البث الإسرائيلية، إن المقترح القطري الجديد يشمل خروج قادة حماس من غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع.

وأوضحت هيئة البث العبرية أن المقترح القطري الجديد يشمل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة على دفعات.

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أبلغت الوسطاء المصريين والقطريين بوقف المفاوضات عقب اغتيال القيادي البارز في صفوفها صالح العاروري في لبنان.