مقتل عنصرين من الدفاع المدني اللبناني في قصف إسرائيلي لمركز إسعاف

بيروت - (د ب أ)

أعلن الدفاع المدني اللبناني، اليوم الخميس، مقتل اثنين من عناصره جراء قصف إسرائيلي لمركز إسعافي في جنوب لبنان .

وأعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني - الهيئة الاسلامية، في بيان اليوم الخميس، عن "استشهاد عنصرين في الدفاع المدني - الهيئة جراء اعتداء صهيوني مباشر على مركز إسعافي في بلدة حانين"، مشيرة إلى تدمير سيارة إسعاف بسبب الاعتداء.

وقالت العلاقات الإعلامية لحزب الله اللبناني، في بيان: "استهدف العدو الإسرائيلي قبل قليل مركزاً للدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حانين ما أدى إلى ارتقاء شهيدين وسقوط عدد من الجرحى كانوا متواجدين في المركز".

وأضافت أّن "ما حصل هو اعتداء صارخ على مركز يقوم على خدمة المواطنين اللبنانيين وإغاثتهم وإسعاف الجرحى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على بلدنا وشعبنا، واستمرار للسياسة الصهيونية العدوانية التي ترتكز على القتل والإرهاب".

وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية شنّت اليوم غارة جوية على بلدة "حانين" جنوب لبنان، استهدفت مقر الهيئة الصحية في البلدة.

وذكرت "الوكالة الوطنية للأعلام" اليوم أن غارة إسرائيلية على بلدة حانين استهدفت مقر الهيئة الصحية ، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف نقلت من المقر المستهدف ثلاثة مصابين أحدهم إصابته خطرة.

ووفق الوكالة، "أغار الطيران الحربي المسير المعادي على منازل في بلدة حانين وتزامن ذلك مع قصف مدفعي على أطراف عيترون وعيتا الشعب".

وأشارت إلى أن "مدفعية العدو استهدفت خلة بلوط ووادي البياض على أطراف بلدة حولا ووادي الدلافة وبلدة مركبا بأربع قذائف ".

وأعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابته بشكل مباشر.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.