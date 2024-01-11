لدعمها في محكمة العدل الدولية.. مرصد حقوقي: قدمنا لجنوب أفريقيا تقارير توثق عمليات الإبادة في غزة

القاهرة - (د ب أ)

قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، تزامنا مع انطلاق أولى جلسات الاستماع العلنية في الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية، إن طلب جنوب أفريقيا ينصب بشكل أساسي على اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى عدم اتساع رقعة النزاع أو عدم استمرار إسرائيل في ارتكاب جريمة الإبادة، وهو إجراء مماثل للإجراءات الاستثنائية، أو ما يعرف في المحاكم العادية بالإجراءات المستعجلة.

وتتهم جنوب أفريقيا إسرائيل، في الدعوى التي أقامتها في أواخر ديسمبر الماضي، بارتكاب إبادة جماعية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لقناة "القاهرة الإخبارية": "قدمنا للفريق القانوني بجنوب أفريقيا تقارير توثق ارتكاب الاحتلال عمليات قتل جماعي منظم في غزة، وتعمد الاحتلال استهداف القطاع الصحي وحفر مقابر جماعية".

وأوضح أن "هذه القضية باتت في أروقة محكمة العدل بشكل واضح، والقضاة الـ15 يقع عليهم مسؤولية كبيرة في دراسة ملف الدعوى المقدم من جنوب أفريقيا"، موضحا أن "تصريحات قادة الاحتلال الإسرائيلي تنص بشكل واضح على استهدافهم لطيف معين أو فئة معينة وهو الشعب الفلسطيني، وكان هناك حس أو قصد مادي عبر عنه بإجراءات التجويع وسقوط 23 ألف شهيد فسلطيني".

وتابع رئيس المرصد الأورومتوسطي، أن "التهجير القسري الذي مارسته إسرائيل على نطاق واسع كذلك ضمن دعوى القضية، وحاولت إسرائيل خلال الأيام الماضية تقديم روايات مغايرة عبر إصدار تصريحات عبر المراقب العام للحكومة الإسرائيلية الذي تحدث عن تحذيره المسؤولين الإسرائيليين من الإدلاء بأي تصريحات تدعم اتهامهم بارتكاب جريمة الإبادة".

وتطالب جنوب أفريقيا بالحماية القانونية للفلسطينيين في إجراءات موجزة، كما ترغب في أن يأمر قضاة المحكمة الدولية بوقف إطلاق النار.