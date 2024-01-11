جنوب أفريقيا: قمع الشعب الفلسطيني لم يبدأ بعد هجمات حماس ولكنه مستمر منذ سنوات

لاهاي - (د ب أ)

قال وزير العدل الجنوب أفريقي، رونالد لامولا، في كلمته أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، إن "قمع الشعب الفلسطيني لم يبدأ بعد هجمات حركة حماس"، مضيفا أنه مستمر منذ سنوات.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الاخبارية عن لامولا القول، إن "إسرائيل تواصل ممارسة سيطرتها على المجال الجوي والمياه الإقليمية والمعابر البرية والمياه والكهرباء والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة، منذ عام 2004 على الأقل".

وأضاف: "أدانت جنوب أفريقيا - بشكل لا لبس فيه - استهداف حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية للمدنيين، وأخذ الرهائن في السابع من أكتوبر 2023".

ولكن وزير العدل تابع قائلا: "لا يمكن لأي هجوم مسلح على أراضي الدولة، مهما كانت خطورته... حتى الهجوم الذي يتضمن جرائم وحشية، أن يوفر أي مبرر أو دفاع عن انتهاك الاتفاقية (اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية)، سواء كانت مسألة قانون أو أخلاق".

وأوضح أن "رد إسرائيل على هجوم السابع من أكتوبر 2023 تجاوز هذا الخط وأدى إلى انتهاكات في الاتفاقية".