أمام محكمة العدل الدولية.. متظاهرون يطالبون بوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين (صور)

حرب غزة.. ما هي أحدث الأسلحة الإسرائيلية المستخدمة وما الدور الذي

وكالات

نظم العشرات مظاهرة تضامن مع فلسطين أمام مقر محكمة العدل الدولية، تزامنًا مع جلسة الاستماع الأولى التي تنظمها المحكمة بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

وندد المتظاهرون بالجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وباستمرار الحرب حتى اليوم وطالبوا بوقف الحرب في غزة والانسحاب الكامل من القطاع.

ورفع المتظاهرون لافتات مؤيدة لحق الفلسطينيين في أراضيهم وحقهم في الحياة، ورددوا شعارات مناهضة للدولة العبرية.

وبدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي ، اليوم ، أولى جلساتها لمحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة، بناء على دعوى رفعتها دولة جنوب أفريقيا في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقدمت جنوب أفريقيا إلى المحكمة ملفًا محكمًا من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين في غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.