رئيس وزراء فلسطين: العالم الذي لا يريد أن يرى الإبادة المرتكبة بحق شعبنا هو مجرم

مصراوي

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، إن إسرائيل تقف اليوم متهمة بارتكاب إبادة جماعية بحق أهلنا في غزة.

ووجه رئيس الوزراء الفلسطيني، الشكر إلى جنوب إفريقيا على خطوتها لاتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، موضحا أن العالم الذي لا يريد أن يرى الإبادة المرتكبة بحق شعبنا هو مجرم.

وتساءل رئيس الوزراء الفلسطيني أليس قتل 23 ألف إنسان في غزة وقطع الماء والكهرباء والدواء إبادة جماعية؟، موضحا أنه يجب أن ينتقل العالم من الإدانات إلى الفعل وندعو الشعوب إلى تأييد جنوب إفريقيا من كل عواصم العالم.

وتابع رئيس الوزراء، أن إسرائيل اليوم متهمة أمام محكمة العدل الدولية وسوف ننتصر رغم التمييز العنصري والتنكيل ومحاولات التهجير.

وتعقد محكمة العدل الدولية اليوم الخميس، أولى جلسات الاستماع في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

كان البرلمان الجنوب إفريقي، صوت الثلاثاء الماضي، على إغلاق السفارة الإسرائيلية في العاصمة بريتوريا، وكشفت النتائج عن موافقة 248 عضوا مقابل رفض 91 آخرين، لتكون خطوة جديدة في تراجع للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، خلال أيام.

وأوضح البرلمان الجنوب إفريقي أن القرار سار لحين امتثال الاحتلال الإسرائيلي للقوانين الدولية.