حماس: تصريحات قادة الاحتلال الداعية بالتهجير لشعبنا تستدعي إدانة ومحاسبة دولية

مصراوي

قالت حركة حماس، إن تصريحات قادة الاحتلال المنادية بالتهجير والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني تستدعي إدانة ومحاسبة دولية.

ودعت حماس، محكمة العدل الدولية إلى اعتبار التصريحات الإسرائيلية الأساس في التحريض على جريمة الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا.

وعقدت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس، أولى جلسات الاستماع في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

كان البرلمان الجنوب إفريقي، صوت الثلاثاء الماضي، على إغلاق السفارة الإسرائيلية في العاصمة بريتوريا، وكشفت النتائج عن موافقة 248 عضوا مقابل رفض 91 آخرين، لتكون خطوة جديدة في تراجع للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، خلال أيام.

وأوضح البرلمان الجنوب إفريقي أن القرار سار لحين امتثال الاحتلال الإسرائيلي للقوانين الدولية.