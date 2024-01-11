إعلان

BBC

حماس: تصريحات قادة الاحتلال الداعية بالتهجير لشعبنا تستدعي إدانة ومحاسبة دولية

01:10 م الخميس 11 يناير 2024

حركة حماس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قالت حركة حماس، إن تصريحات قادة الاحتلال المنادية بالتهجير والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني تستدعي إدانة ومحاسبة دولية.

ودعت حماس، محكمة العدل الدولية إلى اعتبار التصريحات الإسرائيلية الأساس في التحريض على جريمة الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا.

وعقدت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس، أولى جلسات الاستماع في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

كان البرلمان الجنوب إفريقي، صوت الثلاثاء الماضي، على إغلاق السفارة الإسرائيلية في العاصمة بريتوريا، وكشفت النتائج عن موافقة 248 عضوا مقابل رفض 91 آخرين، لتكون خطوة جديدة في تراجع للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، خلال أيام.

وأوضح البرلمان الجنوب إفريقي أن القرار سار لحين امتثال الاحتلال الإسرائيلي للقوانين الدولية.

حركة حماس تهجير الفلسطنيين محكمة العدل الدولية جريمة الإبادة الجماعية طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس وزراء فلسطين: العالم الذي لا يريد أن يرى الإبادة المرتكبة بحق شعبنا هو مجرم

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* الحرارة أقل من 5 درجات في بعض المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات القادمة
* بعد وصوله لمستوى قياسي.. ما سعر الدولار في السوق السوداء اليوم؟
بث مباشر| حدث نادر.. إسرائيل تواجه جرائمها أمام العدل الدولية*