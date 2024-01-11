"أثبتت نيتها الشيطانية".. ضاحي خلفان: على العرب إعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل

وكالات

دعا نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، الدول العربية إلى إعادة النظر في علاقاتها مع إسرائيل في ظل الحملة العسكرية القادة العرب بـ"إعادة النظر" في العلاقات مع إسرائيل في ظل حملتها العسكرية في قطاع غزة.

وكتب ضاحي خلفان عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقًا): "على الجميع إعادة النظر في التعامل مع إسرائيل.. إسرائيل ثبت أن نيتها شيطانية... العرب يريدون السلام وهي تريد الحرب.. ولذلك لن تلتقي أهداف الطرفين".

وواصل نائب رئيس شرطة دبي، تغريداته بالقول: "أتمنى على القادة العرب إعادة النظر في مسألة التعامل مع إسرائيل.. أما اعتراف بالدولة الفلسطينية.. او مقاطعة أبدية".