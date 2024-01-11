الصليب الأحمر: مقتل زملائنا من في دير البلح بغزة أمر غير مقبول

مصراوي

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن مقتل زملائنا من الهلال الأحمر الفلسطيني في دير البلح بغزة أمر غير مقبول.

وأضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أننا ندين أي هجوم على العاملين في مجال الرعاية الصحية.

كانت منظمة الأمم المتحدة، قالت إن رفض إسرائيل المتكرر السماح بتقديم الإغاثات الضرورية في غزة، أدى إلى حرمان 5 مستشفيات في شمال القطاع من وصول الإمداد الطبية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، إلغاء المهمة التي كانت تقودها لتقديم المساعدات الطبية إلى غزة والتي كان من المقرر تنفيذها أمس الأربعاء؛ بسبب مخاوف أمنية.

وطالب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على توصيل المساعدات لغزة، مؤكدا أن هيئات الأمم المتحدة والصحة العالمية لا تستطيع التعامل مع العقبات والتحديات على الأرض في القطاع.

وأوضح أدهانوم، أنه في حال لم يتم تحقيق وقف لإطلاق النار، فإنه يتوجب على إسرائيل تحديد ممرات آمنة لتوصيل المساعدات.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن، أمس الأربعاء، استشهاد 4 أفراد من بين طواقمه الطبية عقب استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لسيارة إسعاف في شارع صلاح الدين عند مدخل دير البلح وسط القطاع.