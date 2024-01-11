الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 21 فلسطينيًا من الضفة الغربية

رام الله ء- ( د ب أ )

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، حوالي 21 فلسطينيًا خلال اقتحامات واسعة بالضفة الغربية ، تخللها مداهمات للمنازل واشتباكات مسلحة في عدة مناطق.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) اليوم الخميس، عن مصادر محلية قولها إن "قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت الحي الشرقي بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة مع المقاومين".

ووفق الوكالة، "استهدف المقاومون قوات الاحتلال بوابل من الرصاص والعبوات الناسفة، فيما دمرت جرافة الاحتلال الشوارع والبنية التحتية في الحي الشرقي".

وأشارت إلى مداهمة "قوات الاحتلال عدد من المنازل في الحي الشرقي وحي خروبة، تخللها تحطيم وتخريب محتويات المنازل، والاستيلاء على مبالغ مالية ومصاغ ذهبي من أحد المنازل" .

ولفتت إلى اعتقال ستة شبان من جنين وثمانية من رام الله وبيت لحم وسبعة من نابلس وطوباس وطولكرم.