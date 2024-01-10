تحقيقات بشأن الحرب على غزة تشعل أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا

مصراوي

انتقدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قرار شرطة العاصمة البريطانية لندن "سكوتلانديارد"، اليوم الأربعاء، بالتحقيق في جرائم حرب في غزة.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى مطالبة الشرطة البريطانية المسافرين القادمين من إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية بالإبلاغ عن أدلة لارتكاب جرائم حرب في غزة لاستخدامها في جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، خلال النظر في دعوى جنوب إفريقيا.

ووفقا للصحيفة العبرية، فإن القرار أثار غضب رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون والقادة اليهود المحليين، لافتة إلى أن السفارة الإسرائيلية في المملكة المتحدة أكدت عدم وجودأساس أو مبرر أو سلطة لإجراء تحقيق ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن الإجراء الذي اتخذته الشرطة البريطانية تسببت في توترات دبلوماسية بين بين تل أبيب ولندن، قبل أن تعلن إسرائيل احتجاجها على القرار.

وتقول الصحيفة الإسرائيلية إن السلطات في مطارات لندن علّقت لافتات بالعربية والعبرية والإنجليزية تحث المسافرين على الإدلاء بشهاداتهم: "إذا كنت من إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية وشهدت أو كنت ضحية للإرهاب أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، فيمكنك إبلاغ شرطة المملكة المتحدة بذلك".

وتابعت بما جاء في اللافتات: "إذا كنت ترغب في مشاركة أي معلومات أو إذا كنت بحاجة إلى مزيد من النصائح، يمكنك التحدث إلى ضابط شرطة في صالة المطار اليوم أو زيارة موقعنا الإلكتروني عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة أدناه، يمكنك أيضًا الاتصال بالرقم 101 أو استخدام خدمة الرسائل النصية على هاتفك".