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BBC

يضم قوات أمريكية.. إسقاط مُسيرة مسلحة فوق مطار أربيل بالعراق

09:53 م الأربعاء 10 يناير 2024

العراق

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مصراوي

قالت فصائل مسلحة عراقية "المقاومة الإسلامية"، اليوم الأربعاء، إنها "هاجمت قاعدة "هيمو" الأمريكية غربي مطار القامشلي في سوريا.

وأوضحت في بيانها: " استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بواسطة السلاح المناسب، قاعدة الإحتلال الأمريكي "هيمو" والتي تقع إلى الغرب من مطار القامشلي بسوريا، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو، ونعدكم بالمزيد".

ونقلت صحيفة "رويترز" البريطانية عن مصادر، تصريحات تشير إلى إسقاط طائرة مسيرة مسلحة فوق قاعدة جوية تضم قوات أمريكية في شمال العراق.

وجاء في بيان الفصائل العراقية: "ستمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمال العراق ، بالطيران المسيّر ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو ".

العراق المقاومة الإسلامية فلسطين قوات الاحتلال الأمريكي

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