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BBC

بيان أردني مصري فلسطيني: تصرفات إسرائيل في الضفة تزيد الاحتقان بالمنطقة

07:07 م الأربعاء 10 يناير 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الثلاثية المصرية

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مصراوي

أكدت القمة الأردنية المصرية الفلسطينية في بيانها المشترك بمدينة العقبة في المملكة الهاشمية، اليوم الأربعاء، على ضرورة مواصلة الضغط لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأشار البيان الختامي للقمة الثلاثية بحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس،إلى أنه يجب التصدي لأي خطة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد البيان المشترك على أنه من الضروري التصدي الدولي وإدانة محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين، مؤكدا رفض الدول الثلاث لمساعي ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

ولفت البيان الأردني المصري الفلسطيني، على ضرورة العمل لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل، معربا عن الرفض القاطع لاحتلال إسرائيل لأي أجزاء من غزة وضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة لمنازلهم.

ونوّه البيان الختامي للقمة الثلاثية على أن تصرفات إسرائيل في الضفة تزيد الاحتقان في المنطقة وقد تؤدي لخروج الوضع عن السيطرة.

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