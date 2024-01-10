المحكمة العليا الإسرائيلية تقيّد "بن غفير" وتمنعه من إصدار أوامر للشرطة

وكالات



أصدرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يوم الأربعاء، يمنع وزير الأمن القومي إيتامار بن جفير من إصدار أوامر عملياتية لقوات الشرطة فيما يتعلق بكيفية إدارتها للمظاهرات وكيف تستخدم القوة أثناء الاحتجاجات.

وقضت المحكمة بأن الوزير اليميني المتطرف، انتهك قرارا للمحكمة العام الماضي، قال إنه غير مسموح له بإصدار مثل هذه الأوامر.

وقالت المحكمة إن بن غفير "يجب أن يمتنع عن إعطاء التعليمات والأوامر التشغيلية للشرطة فيما يتعلق بتنفيذ سياسته بشأن ممارسة الحق في التظاهر وحرية الاحتجاج".

بالإضافة إلى ذلك، قالت المحكمة إنه يجب عليه الامتناع عن إصدار أوامر بشأن ما إذا كان سيتم استخدام القوة، وكيف يمكن استخدام القوة، ووسائل تفريق المتظاهرين. كما لم يكن للوزير أي مشاركة في ما إذا كان سيتم منح الإذن بتنظيم احتجاج، أو في وقت أو مكان أو طريقة الحدث.

وانتقد بن غفير في بيان القرار الذي وصفه بـ "القرار الشائن" للمحكمة.

في نوفمبر، قدمت عدة منظمات التماسًا إلى المحكمة العليا لمنع بن غفير من توجيه تعليمات للشرطة حول كيفية الرد على بعض الاحتجاجات، بعد أن تحدث ضد تجمع حاشد يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وأوضح اعتقاده بأنه لا ينبغي السماح بذلك. أن يحدث.

جاء الالتماس ضد بن غفير في أعقاب العديد من الحالات طوال احتجاجات عام 2023 ضد تشريع الإصلاح القضائي للحكومة الذي اتهم فيه الوزير اليميني المتطرف بإشراك نفسه عن كثب في مراقبة المظاهرات في محاولة لقمعها، والضغط على الشرطة لاستخدام أساليب أكثر صرامة. تفريق الحشود.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال المدعي العام غالي باهاراف ميارا للمحكمة العليا إن بن غفير "تدخل بشكل خاطئ وغير قانوني في عمل الشرطة" فيما يتعلق بالحق في الاحتجاج.