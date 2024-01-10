"بسبب مخاوف أمنية".. الصحة العالمية تلغي مهمتها في غزة

مصراوي

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إنها ألغت المهمة التي كانت تقودها لتقديم المساعدات الطبية إلى غزة والتي كان من المقرر تنفيذها اليوم؛ بسبب مخاوف أمنية.

وطالب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على توصيل المساعدات لغزة، مؤكدا أن هيئات الأمم المتحدة والصحة العالمية لا تستطيع التعامل مع العقبات والتحديات على الأرض في القطاع.

وأوضح أدهانوم أنه في حال لم يتم تحقيق وقف لإطلاق النار، فإنه يتوجب على إسرائيل تحديد ممرات آمنة لتوصيل المساعدات.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن، اليوم الأربعاء، استشهاد 4 أفراد من بين طواقمه الطبية عقب استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لسيارة إسعاف في شارع صلاح الدين عند مدخل دير البلح وسط القطاع.